День открытых дверей пройдет в филиале ИКАТиДС в Усть-Куте

В Усть-Куте пройдёт День открытых дверей в филиале Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) по проекту «Профессионалитет» при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Мероприятие состоится 25 апреля с 12:00 до 16:00.

Федеральный проект «Профессионалитет» предлагает новую модель обучения, с акцентом на практические навыки. Обучение проходит не только в колледже, но и на производственных площадках работодателя-партнера. Иркутская нефтяная компания – является ключевым работодателем – партнером, предлагая для студентов.

В 2025 году уже состоялся первый набор группы ИНК в колледж по направлению «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Для студентов уже закуплено новейшее профильное оборудование и комфортабельный автобус для доставки к местам практики. В планах компании – масштабирование успеха через создание учебно-производственных комплексов с внедрением тренажеров.