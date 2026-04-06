«Саянскхимпласт» выставили на продажу: кто заинтересован в покупке?

Банк ПСБ от имени государства объявил аукцион по продаже 100% акций «Саянскхимпласта» и четырёх связанных с ним компаний. Соответствующее уведомление опубликовано на площадке Российского аукционного дома (РАД). Вместе с основным предприятием на торги выставлены 100% торгового дома «Вектор», через который реализуется основная продукция, а также компании «Саянскгазобетон» (производитель газобетонных блоков), «Бизнесинтеллект» (арендатор площадок «Саянскхимпласта») и «Бизнесактив», владеющий 99,9% «Бизнесинтеллекта».

Все активы продаются единым лотом с начальной стоимостью 30,3 млрд рублей и шагом снижения цены 1%. Заявки на участие принимаются до 10 апреля, а рассмотрение заявок запланировано на 13 апреля. Для участия необходимо внести задаток в размере 6,07 млрд рублей.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом торгов, предполагает, что на первых этапах заявок может не быть из-за коротких сроков подачи и необходимости согласования сделки с ФАС, которое может занять около месяца. Однако инвесторы, вероятно, появятся на публичных торгах, когда цена лота снизится примерно вдвое.

По итогам 2025 года «Саянскхимпласт» показал чистый убыток по РСБУ почти в 1,1 млрд рублей, тогда как годом ранее компания получила прибыль в 20,7 млн рублей. Выручка снизилась на 6% до 22,02 млрд рублей, себестоимость продукции выросла на 4% до 18,7 млрд рублей, а коммерческие расходы сократились почти на 7% до 2,9 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,38 млрд рублей, тогда как в 2024 году был зафиксирован доход в 574,5 млн рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 0,2% до 1,393 млрд рублей, долгосрочные — на 11% до 1,11 млрд рублей.

Эксперты считают, что актив может заинтересовать структуры «Русала» или Эн+ (акционер «Русала»). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что производство каустической соды, важного компонента для алюминиевого производства, делает «Саянскхимпласт» привлекательным для диверсификации. При наличии сырья с Ковыктинского месторождения у компании есть шансы вернуть рентабельность.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает рыночную стоимость предприятия в 70–90 млрд рублей. «Саянскхимпласт» обеспечивает около 30% российского производства поливинилхлорида (ПВХ) и 15–20% каустической соды. Несмотря на текущие экономические трудности, спрос на ПВХ в России будет расти, в том числе благодаря строительному сектору. ПВХ используется для изготовления пластиковых труб, линолеума и других строительных материалов, напоминает Хазанов.