В Иркутской области стартует «Монетная неделя»

В Иркутской области с 6 по 18 апреля проходит всероссийская акция «Монетная неделя», цель которой – вернуть в оборот мелочь, осевшую в копилках жителей. Участники могут без комиссии обменять монеты на банкноты. В акции участвуют не только банки, но и некоторые магазины.

В банках мелочь можно не только обменять на купюры, но и зачислить на счет или оплатить услуги, например, ЖКХ. В торговых точках доступен только обмен на банкноты. Обмену подлежат монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Перед визитом в банк рекомендуется пересчитать мелочь и разложить по номиналам.

«В среднем на каждого жителя нашей страны приходится полтора килограмма монет. "Монетная неделя" – очень удобный способ избавиться от мелочи с пользой», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. Он добавил, что собранные монеты позволяют сократить дорогостоящий объем чеканки новых.

Жители Приангарья ежегодно активно участвуют в акции. Прошлой осенью они вернули в оборот более 500 тыс. монет на сумму почти 2 млн рублей. Всего по стране за три года в рамках предыдущих акций было собрано 215 млн монет на сумму почти 1 млрд рублей.