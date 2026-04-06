20% российских компаний взломаны и не знают об этом

В компьютерных системах 20% российских компаний скрыто присутствуют хакеры, которые собирают данные, не нарушая процессы и не выдавая себя, рассказали «Известиям» специалисты BI.ZONE Compromise Assessment. Большинство выявленных случаев приходится на группировки, специализирующиеся на кибершпионаже.

«Их специфика такова, что для достижения своих целей они долго находятся в инфраструктуре жертвы, незаметно собирая чувствительную информацию», – отметил руководитель компании Владимир Гришанов. Этим они отличаются от группировок, использующих шифровальщики, которые проводят атаки стремительно и сразу предъявляют финансовые требования. Еще 20% случаев скрытого присутствия приходится на долю хактивистов.

По данным центра исследования киберугроз Solar на ноябрь 2025 года, доля присутствия профессиональных хакерских группировок в инфраструктурах российских компаний достигает 35%. Злоумышленники стремятся закрепиться в ключевых системах организации – доменных контроллерах, системах виртуализации и серверах резервного копирования.

Контроль над этими узлами позволяет управлять учетными записями и влиять на всю IT-инфраструктуру компании. По данным исследования Threat Zone 2026, в целях шпионажа совершается 37% всех атак, нацеленных на российские организации.

По оценкам системного интегратора «Информзащита», за десять месяцев этого года доля страховщиков в утечках из компаний финсектора увеличилась на 3–4 п. п. и составила более 20%. Это максимальный показатель с 2022 года, когда на страховой сегмент приходилось лишь 10–12%.