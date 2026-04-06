Вторую опору моста через реку Витим возводят в Бодайбинском районе Иркутской области

Высокими темпами идет строительство самого крупного дорожного объекта региона – моста через Витим. В русле реки завершается создание второй опоры, начато устройство опалубки для бетонирования стоек. Параллельно идет подготовка к возведению опор №3 и 4, а также к разработке земельных участков под подходы к мосту длиной более 5,5 километра.

Строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке компании «Полюс».

«В прошлом году возвели две береговые опоры, в этом сделают две русловые и начнут подготовку к возведению опоры №4 и сборке пролетного строения», – сообщил министр транспорта Максим Лобанов.

Протяженность моста составит 414 метров, с подъездными путями – 6 километров.