«Откатились на 10 лет назад»: эксперт раскрыл, как блокировки бьют по карману предпринимателей
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн рублей

Совокупный объем кредитов и займов, выданных россиянам, впервые достиг 45 трлн рублей, следует из данных Банка России, проанализированных РИА Новости. По состоянию на 1 января 2026 года показатель вырос на 2,2%, или на 988 млрд рублей, за четвертый квартал 2025 года.

Почти половину общей суммы (48,1%) составили ипотечные кредиты – 21,7 трлн рублей. На потребительские ссуды пришлось 29,7% (13,4 трлн рублей). Автокредиты заняли 6,8% (3 трлн рублей).

Остальной объем пришелся на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, а также прочие кредиты.

Ранее стало известно, что полный запрет деятельности микрофинансовых организаций с амнистией по безнадежным долгам поддерживают 55% иркутян, еще 12% выступают только за запрет без списания долгов. Категорически против инициативы высказались лишь 5% участников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
