Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах за 2025 год. Средний показатель по стране превысил отметку в 100 тыс. рублей, а темп ее годового прироста достиг 13,5%.

На первом месте Ненецкий автономный округ (средняя зарплата 150,50 тыс. руб.), на втором – Ямало-Ненецкий автономный округ (158,30 тыс. руб.), на третьем – Магаданская область (179,70 тыс. руб.), на четвертом – Чукотский автономный округ (186,80 тыс. руб.), на пятом – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (125,30 тыс. руб.).

Далее следуют: Иркутская область (10-е место, зарплата 91,10 тыс. руб.), Красноярский край (19-е место, 88,30 тыс. руб.), Республика Бурятия (23-е место, 80,60 тыс. руб.) и Новосибирская область (36-е место, 72,70 тыс. руб.).

В конце рейтинга расположены: Ивановская область (78-е место, 48,90 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская Республика (79-е место, 42,70 тыс. руб.), Республика Дагестан (80-е место, 38,80 тыс. руб.), Республика Ингушетия (81-е место, 36,10 тыс. руб.) и Чеченская Республика (82-е место, 32,40 тыс. руб.).

Напомним, что средняя заработная плата работников микропредприятий Иркутской области в 2025 году составила 53 тыс. рублей. Это на 36% больше, чем в 2024 году.