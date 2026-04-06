Бизнес готов к диалогу: РСПП согласилось обсуждать налог на сверхприбыль

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о готовности бизнес-сообщества обсуждать введение налога на сверхприбыль (windfall tax) для покрытия дефицита бюджета, передаёт Интерфакс. Этот вопрос поднимался на встрече крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным в марте.

Поводом для обсуждения стало заявление одного из бизнесменов о готовности сделать добровольный взнос в бюджет. Однако и президент, и РСПП сошлись во мнении, что такие действия должны оставаться частной инициативой. В качестве системного решения предпочтительнее использовать существующие налоговые механизмы.

Александр Шохин подчеркнул, что механизм windfall tax уже отработан и закреплен в законодательстве. Он напомнил о формуле, разработанной совместно с правительством в 2023 году, которая сравнивает прибыль компаний за последние четыре года для выявления сверхдоходов.

«Это самый простой способ — сослаться просто на существующий налог», — отметил глава РСПП.

В Министерстве финансов РФ подтверждают, что вопрос находится на стадии анализа. Замглавы ведомства Алексей Сазанов ранее заявлял, что пока рано говорить о налоговой базе, так как декларации за 2025 год еще анализируются. Также неясно, будут ли высокие доходы этого года от текущей геополитической ситуации разовым явлением или станут постоянным трендом.

"Поэтому все механизмы в Налоговом кодексе есть. Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят", - резюмировал Шохин.

Ранее в Министерстве финансов РФ опровергли слухи о возможном введении нового налога на сверхприбыль бизнеса за 2025 год. Как заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, никаких обсуждений этой темы на данный момент не ведется. Чиновник призвал дождаться сдачи налоговых деклараций для анализа реальной картины.