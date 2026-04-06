«Школа-гигант» в Иркутске: как выглядит самое большое учебное заведение региона на 1550 мест

В Иркутске состоялось торжественное открытие новой школы № 58 имени 80-летия Великой Победы. Это самое крупное учебное заведение в регионе, построенное в рамках национального проекта «Образование». В первый учебный день классы заполнили 718 учеников.

Новая школа — это настоящий центр комплексного развития. Для учеников созданы все условия:

  • Инфраструктура: В здании есть бассейн, хореографический класс, спортзал, актовый зал и современная столовая.
  • Технологии: В каждом кабинете установлены три вида досок: интерактивная, маркерная и меловая.
  • Партнерство: Школа заключила соглашения с Иркутским авиационным заводом и филиалом ВГИКа. Здесь откроются классы инженерной, гуманитарной и естественно-научной направленности.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что школа — результат системной работы власти всех уровней. Это уникальный случай, когда новый микрорайон начал застраиваться не с жилых домов, а с социального объекта. К 1 сентября планируется набрать все 55 классов, а штат учителей составит 92 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
