Новости

Цифровой железный занавес
Все материалы сюжета

Иркутск сохранит традиции: в гимназии № 1 откроют класс с изучением бурятского языка

С 1 сентября 2026 года в иркутской гимназии № 1 появится уникальный класс. В одном из пяти первых классов школьники начнут углубленно изучать бурятский язык и литературу. На освоение родного языка в учебном плане отведено два часа в неделю.

Инициатива направлена на сохранение культурного наследия и популяризацию языка среди молодежи. Программа обучения будет насыщенной и выходящей за рамки стандартной школьной программы:

  • Ученики познакомятся с бурятским фольклором, литературой и национальными традициями.
  • Для них будут организованы встречи с носителями языка.
  • В планах — проведение тематических экскурсий и творческих мастерских.

В департаменте образования Иркутска подчеркивают, что открытие такого класса способствует укреплению межнационального согласия и воспитанию уважения к традициям страны. Чтобы записать ребенка в этот класс, родителям необходимо будет указать соответствующее пожелание в заявлении при поступлении. Подать документы можно будет через портал «Госуслуги» или непосредственно в образовательное учреждение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес