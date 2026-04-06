Иркутск сохранит традиции: в гимназии № 1 откроют класс с изучением бурятского языка

С 1 сентября 2026 года в иркутской гимназии № 1 появится уникальный класс. В одном из пяти первых классов школьники начнут углубленно изучать бурятский язык и литературу. На освоение родного языка в учебном плане отведено два часа в неделю.

Инициатива направлена на сохранение культурного наследия и популяризацию языка среди молодежи. Программа обучения будет насыщенной и выходящей за рамки стандартной школьной программы:

Ученики познакомятся с бурятским фольклором, литературой и национальными традициями.

Для них будут организованы встречи с носителями языка.

В планах — проведение тематических экскурсий и творческих мастерских.

В департаменте образования Иркутска подчеркивают, что открытие такого класса способствует укреплению межнационального согласия и воспитанию уважения к традициям страны. Чтобы записать ребенка в этот класс, родителям необходимо будет указать соответствующее пожелание в заявлении при поступлении. Подать документы можно будет через портал «Госуслуги» или непосредственно в образовательное учреждение.