Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 апреля: 11 742,9004 руб/1 г золота и 179,6900/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 742,9004 руб.
- 1 грамм серебра - 179,6900 руб.
- 1 грамм платины - 4 834,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 703,0801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 149,3998 р. (1,26%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2800 р. (1,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,5098 р. (1,26%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,1099 р. (1,26%).