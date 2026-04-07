Ипотека вернулась к росту: аналитики раскрыли секреты мартовского бума на рынке жилья

В марте 2026 года российский рынок ипотеки показал уверенный рост, компенсировав февральское снижение. Общий объем выдач достиг 230 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Домклик» от Сбера.

Драйвер рынка: рыночные ставки

Ключевым фактором восстановления стало снижение ключевой ставки ЦБ. Это придало мощный импульс сегменту базовой ипотеки, где ставки не субсидируются государством.

Объем выдач по рыночным программам составил 85,1 млрд рублей (+8,9% за месяц).

В годовом выражении спрос на такие кредиты взлетел более чем в 4 раза (+326%).

Доля рыночных программ в общем объеме сохранилась на уровне 37%.

Льготная ипотека: семейная программа лидирует

Спрос на господдержку также возобновился. В марте банки выдали по льготным программам 144,9 млрд рублей (+10% м/м).Лидером остается «Семейная ипотека». Несмотря на ужесточение условий в феврале, в марте заемщики оформили кредитов по ней на 117 млрд рублей (+10,5% м/м).Также отмечается рост интереса к более нишевым продуктам:

Дальневосточная и Арктическая ипотека: +11,2% за месяц.

IT-ипотека: +2,3% за месяц и рост в 1,9 раза в годовом выражении.

Вторичка vs Новостройки

Помимо общего роста, изменилась структура спроса. Если вторичное жилье традиционно пользуется высоким спросом, то в марте произошел заметный скачок интереса к новостройкам. Объем ипотеки на покупку строящегося жилья вырос на 26,2% за месяц и составил 13,7 млрд рублей.