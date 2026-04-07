Ипотека вернулась к росту: аналитики раскрыли секреты мартовского бума на рынке жилья

В марте 2026 года российский рынок ипотеки показал уверенный рост, компенсировав февральское снижение. Общий объем выдач достиг 230 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Домклик» от Сбера.
Драйвер рынка: рыночные ставки
Ключевым фактором восстановления стало снижение ключевой ставки ЦБ. Это придало мощный импульс сегменту базовой ипотеки, где ставки не субсидируются государством.
- Объем выдач по рыночным программам составил 85,1 млрд рублей (+8,9% за месяц).
- В годовом выражении спрос на такие кредиты взлетел более чем в 4 раза (+326%).
- Доля рыночных программ в общем объеме сохранилась на уровне 37%.
Льготная ипотека: семейная программа лидирует
Спрос на господдержку также возобновился. В марте банки выдали по льготным программам 144,9 млрд рублей (+10% м/м).Лидером остается «Семейная ипотека». Несмотря на ужесточение условий в феврале, в марте заемщики оформили кредитов по ней на 117 млрд рублей (+10,5% м/м).Также отмечается рост интереса к более нишевым продуктам:
- Дальневосточная и Арктическая ипотека: +11,2% за месяц.
- IT-ипотека: +2,3% за месяц и рост в 1,9 раза в годовом выражении.
Вторичка vs Новостройки
Помимо общего роста, изменилась структура спроса. Если вторичное жилье традиционно пользуется высоким спросом, то в марте произошел заметный скачок интереса к новостройкам. Объем ипотеки на покупку строящегося жилья вырос на 26,2% за месяц и составил 13,7 млрд рублей.