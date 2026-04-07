«Пробка» в проливе: Трафик через Ормуз вырос, но остается вдвое ниже довоенного

Трафик через Ормузский пролив, ключевой маршрут для мировых поставок нефти, начал постепенно восстанавливаться. За последние недели количество судов достигло максимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Статистика движения

По данным агентства, за минувшие выходные через пролив прошло 22 танкера — это самый высокий двухдневный показатель с начала марта. 13 из них направились в Аравийское море.

Кто возобновил перевозки?

Хотя основную часть трафика по-прежнему составляют иранские суда, к перевозкам начали подключаться и другие страны:

Ирак: 5 апреля через пролив прошел первый танкер с иракской нефтью после получения специального разрешения от Тегерана.

Индия: Провела восемь танкеров со сжиженным газом.

Китай и Япония: На прошлой неделе пролив пересекли связанные с Китаем контейнеровозы и два судна под японским флагом.

Условия транзита остаются непрозрачными. Суда идут вдоль побережья Ирана по маршрутам, которые, как предполагается, согласованы с властями страны.

Несмотря на рост, текущий трафик остается значительно ниже довоенного уровня. Раньше через пролив ежедневно пропускали в среднем 135 судов.

Ранее президент США Дональд Трамп переложил ответственность за разблокировку пролива на союзников по НАТО, пригрозив выходом из альянса из-за отсутствия поддержки со стороны Европы.