«Пробка» в проливе: Трафик через Ормуз вырос, но остается вдвое ниже довоенного

Трафик через Ормузский пролив, ключевой маршрут для мировых поставок нефти, начал постепенно восстанавливаться. За последние недели количество судов достигло максимального уровня с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.
Статистика движения
По данным агентства, за минувшие выходные через пролив прошло 22 танкера — это самый высокий двухдневный показатель с начала марта. 13 из них направились в Аравийское море.
Кто возобновил перевозки?
Читайте также:
Хотя основную часть трафика по-прежнему составляют иранские суда, к перевозкам начали подключаться и другие страны:
- Ирак: 5 апреля через пролив прошел первый танкер с иракской нефтью после получения специального разрешения от Тегерана.
- Индия: Провела восемь танкеров со сжиженным газом.
- Китай и Япония: На прошлой неделе пролив пересекли связанные с Китаем контейнеровозы и два судна под японским флагом.
Условия транзита остаются непрозрачными. Суда идут вдоль побережья Ирана по маршрутам, которые, как предполагается, согласованы с властями страны.
Несмотря на рост, текущий трафик остается значительно ниже довоенного уровня. Раньше через пролив ежедневно пропускали в среднем 135 судов.
Ранее президент США Дональд Трамп переложил ответственность за разблокировку пролива на союзников по НАТО, пригрозив выходом из альянса из-за отсутствия поддержки со стороны Европы.