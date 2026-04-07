«Башня на продажу»: РЖД выставили небоскреб в «Москва-Сити» за 281 млрд рублей для погашения долгов

«Российские железные дороги» (РЖД) вынуждены продать свою штаб-квартиру — 63-этажный небоскреб Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити». Торги пройдут 21 мая, а начальная стоимость лота составляет 280,8 млрд рублей.

Причина продажи: гигантский долг

Решение о продаже актива принято под давлением властей для частичного погашения колоссальной задолженности монополии. На конец 2025 года долг РЖД оценивался в 4 трлн рублей. Ранее компания пыталась договориться с Минфином и Центробанком о конвертации долга в акции, но кредиторы не поддержали эту схему.

Согласно условиям торгов, РЖД должны выручить от продажи сумму, превышающую затраты на покупку здания (в 2024 году оно обошлось компании примерно в 193,1 млрд рублей).

Характеристики объекта:

Высота: 63 этажа.

Общая площадь: 242 528,5 м².

Офисные помещения: 206 706 м².

Кто сможет купить небоскреб РЖД?

Эксперты отрасли считают заявленную стоимость небоскреба Moscow Towers (281 млрд руб.) справедливой для текущего рынка. Однако найти покупателя на объект по такой цене будет крайне сложно.

Как отмечают аналитики, даже среди крупнейших российских компаний найдется не более пяти игроков, способных на такую сделку. В текущих экономических условиях инвестировать в актив более 200 млрд рублей малореалистично.

Наибольший интерес к покупке могут проявить госкомпании или само правительство Москвы. Для частного бизнеса эта сделка выглядит слишком рискованной и дорогой.