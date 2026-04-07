Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 25,6 тыс. рублей в феврале: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы в Москве, пользователи «Ростелекома» столкнулись с массовым сбоем, в Иркутске открылась самая большая школа региона на 1550 мест. Подробнее – в обзоре СИА.

Сбой в работе «Ростелекома»

Пользователи «Ростелекома» столкнулись с массовым сбоем домашнего интернета. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Detector404, за час поступило более 5 тысяч жалоб, проблемы затронули десятки городов. В компании сообщили об отражении DDoS-атаки.

Оценки за поведение

Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех школах России с 1 сентября 2027 года, пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Оценка будет трехбалльной. В 2026/27 учебном году апробация пройдет в 10 школах каждого из 89 регионов. По итогам тестирования систему скорректируют и распространят на все учебные заведения.

Антропоморфные роботы-доставщики

Антропоморфные роботы могут начать доставлять грузы до квартир в нескольких районах Москвы до конца 2026 года, сообщают «Ведомости». С инициативой выступил Институт робототехнических систем, созданный на базе НИУ ВШЭ. Институт уже обсуждает эксперимент с властями столицы. В тестировании планируется использовать робота Arcus собственной разработки. Его себестоимость – 1,8 млн рублей, самые дорогие детали – две кисти рук (825 тыс. рублей).

Средняя пенсия выросла

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил 25,6 тысячи рублей, проанализировал ТАСС. Годом ранее этот показатель равнялся 23,8 тысячи рублей. Средняя пенсия по России в целом составила 25 261 рубль. Неработающие получают на 376 рублей больше.

Класс с изучением бурятского языка

С 1 сентября в одном из первых классов иркутской гимназии №1 вводится изучение бурятского языка и литературы, сообщили в департаменте образования. На освоение предмета предусмотрено два часа в неделю. В программе – также знакомство с фольклором, традициями, встречи с носителями языка и экскурсии.

Самая большая школа в Иркутской области

В Иркутске открылась школа №58 имени 80-летия Великой Победы на 1550 мест – самая большая в Иркутской области, сообщили в администрации города. На данный момент сформировано 28 классов, в которых будут учиться 718 детей.