Почему россияне предпочитают краткосрочные вклады в банках?

По данным сайта «Финуслуги», в марте 2026 года 95,8% открытых в банках вкладов были открыты на срок от месяца до полугода. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, 56,7% пришлось на трехмесячные депозиты.

«Доля годовых не превысила 3%, долгосрочных (до 3 лет) составила примерно 4%», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, в первую очередь это распределение объясняется тем, что по краткосрочным депозитам банки предлагают самую высокую ставку.

Аналитик поясняет, что по вкладу на три месяца все еще можно заработать от 14–15% до 16% годовых (для новых клиентов или участников экосистем). «При этом у банков недостаточно возможностей выгодно вложить "длинные" деньги, поскольку спрос на долгосрочные кредиты, например на ипотеку, стал слабее», — уточняет Мильчакова.

Эксперт также отмечает, что при высокой инфляции реальная процентная ставка по долгосрочным вкладам с учетом роста цен может оказаться ниже, чем по краткосрочным. «В этой связи многие и выбирают вклады сроком до трех месяцев», — говорит она.

По мнению Мильчаковой, высокий уровень неопределенности и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ мотивируют вкладчиков искать другие финансовые инструменты, на которых можно заработать быстрее. «Это акции, гособлигации, валютные продукты (например, замещающие долговые бумаги государства и крупных корпораций)», — перечисляет аналитик.

«Когда ключевая ставка ЦБ РФ снизится хотя бы до 12% годовых, можно будет ожидать, что проценты по вкладам могут упасть до уровней 2021 года, и тогда предпочтения россиян сместятся в сторону более долгосрочных вкладов», — заключает Наталья Мильчакова.