Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.

Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека.

«13,4 трлн — потребкредиты, около 3 трлн — автокредиты», — приводит данные эксперт. По его словам, остальная часть приходится на займы МФО и прочие формы долговых обязательств.

Чернов отмечает, что в 2025 году кредиты стали одним из ключевых источников поддержания спроса в экономике, особенно на фоне ограниченных альтернатив для инвестиций. «Сейчас ситуация постепенно меняется», — подчеркивает аналитик.

По мнению эксперта, ключевая ставка уже начала снижаться, но остается высокой, что сдерживает дальнейший рост кредитования. «Банки ужесточают требования к заемщикам, ЦБ усиливает контроль за долговой нагрузкой населения», — уточняет Чернов. Он добавляет, что это особенно заметно в сегменте необеспеченных кредитов и МФО.

Аналитик полагает, что для экономики текущий уровень долга пока не критичен, его рост уже начал замедляться. «В ближайшие кварталы основной драйвер сохранится в ипотеке, тогда как объем потребкредитов будет увеличиваться значительно умереннее», — прогнозирует Чернов.

«Наш базовый прогноз предполагает общий объем кредитов на конец текущего года 47–49 трлн руб. при росте на 5–8% г/г», — сообщает эксперт. По его словам, это будет отражать переход от кредитного разгона к более сбалансированной динамике экономики.