Таксисты показали рекорд: зарплаты в отрасли выросли на 53%

В 2025 году темпы роста зарплат в России замедлились до 16%, что стало следствием снижения динамики после 22% в 2024-м и 27% в 2023 году. Об этом говорится в исследовании «ФОТ на замедлении» от агентства «Национальные кредитные рейтинги», основанном на данных Федеральной налоговой службы, передаёт газета "Ведомости".

Наибольший прирост затрат на оплату труда зафиксирован в сфере легкового такси — зарплаты здесь выросли на 53% по сравнению с предыдущим годом. Также в лидерах оказались производство драгоценных металлов и страхование (по 39%), аренда и лизинг легковых автомобилей (36%), а также ремонт компьютеров (35%).

Совокупный объём доходов, облагаемых НДФЛ, включая зарплаты и инвестиционные поступления, достиг 74 трлн рублей. По прогнозу Минэкономразвития, фонд оплаты труда в 2025 году должен был увеличиться на 13,4% (до 52,3 трлн рублей), а в 2026-м — ещё на 10,5% (до 57,8 трлн рублей). Средняя зарплата, по оценке НКР, составила 91 800 рублей. При этом данные Росстата за прошлый год показывают более высокий уровень — 100 360 рублей, что отражает рост на 13,5% в номинальном выражении и на 4,4% в реальном (с учётом инфляции).

Ранее сообщалось, что в 2025 году медианная зарплата таксистов по России превысила 148,4 тысячи рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. Самые высокие предложения поступают из Дагестана, Северной Осетии и Приморского края — там заработок может достигать 190 тысяч рублей.

Работодатели всё чаще предлагают гибкий график (рост таких вакансий составил 51%) и вахтовый метод (+78%), при котором доход доходит до 179 тысяч рублей.

Уровень конкуренции среди соискателей различается по регионам. В Иркутской области он остаётся умеренным — 5,9 резюме на одну вакансию при норме от 4 до 7,9. В то же время в Ингушетии и Тыве за место борются до 52 кандидатов. Основной спрос на водителей такси сохраняется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — здесь открыто около 35% всех вакансий по стране.