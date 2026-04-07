VPN для своих, запреты для чужих: как меняется рынок защищённого доступа в России

В первом квартале 2026 года государственные компании и учреждения резко увеличили закупки корпоративных VPN — их количество выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было проведено 1016 тендеров по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Однако общая сумма контрактов при этом сократилась почти в три раза: с 6,9 млрд до 2,02 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".

Средняя стоимость одной закупки также значительно снизилась — на 76,2%, до 1,98 млн рублей. Эксперты объясняют это изменением структуры рынка: если в 2025 году VPN-решения часто входили в состав крупных комплексных IT-контрактов, то теперь их закупают как отдельный продукт. Кроме того, часть бюджетов перетекла в смежные категории — например, на закупку защищённого удалённого доступа или сетевой безопасности.

Рост спроса на корпоративные VPN происходит на фоне ужесточения политики Минцифры в отношении частных сервисов для обхода блокировок. Ведомство обсуждает новые ограничения, включая запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов и введение платы за зарубежный интернет-трафик. Эти меры обсуждались на совещании с бизнесом 28 марта.