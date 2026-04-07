Банки начали компенсировать бизнесу рост издержек по НДС

С 2026 года услуги эквайринга в России облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 22%, сообщили аналитики. Ранее эти услуги были освобождены от налога, поэтому их фактическая стоимость для бизнеса изменилась. При комиссии банков 1,5–2,5% от суммы операции с введением НДС она увеличивается на размер налога. Об этом пишет газета «Известия».

В первую очередь изменения затрагивают малые компании, которые не платят НДС или используют льготные режимы: они не могут принять его к вычету, поэтому расходы увеличиваются. Особенно чувствительной нагрузка становится для компаний с высокой долей безналичных платежей. На этом фоне предприниматели начали активнее использовать альтернативные способы оплаты – через СБП или наличные.

На этом фоне крупнейшие игроки финансового рынка – «Т-Бизнес» и «Сбер» – запустили программы компенсаций: предпринимателям вернут до 50% НДС с эквайринга за 2026 год. Похожие меры предлагают ПСБ и Совкомбанк.

По оценкам экспертов, компенсация 50% НДС по комиссиям за торговый и интернет-эквайринг может снизить нагрузку как минимум для 800 тыс. компаний. При этом банки делают ставку не только на снижение издержек, но и на поддержку выручки: предпринимателям, например, предлагают инструменты продвижения на аудиторию экосистемы.

В целом такие меры выглядят логичной реакцией банков на смену правил игры, считает председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин. По его словам, эквайринг – ключевая инфраструктура торговли, и любое изменение сразу отражается на экономике бизнеса.

Ранее «Опора России» зафиксировала резкий рост уходов малых и микропредприятий с рынков. Эксперты полагают, что массовое закрытие ИП обусловлено повышением НДС и порога минимальной выручки, необходимой микропредприятиям, применяющим УСН, для освобождения от уплаты НДС, с 10 млн до 60 млн руб. в год.