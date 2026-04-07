«Проблема отеля, а не гостя»: турбизнес Приангарья просит изменить правила взимания налога

В 2025 году туристическая отрасль Иркутской области показала рост, однако пока не достигла допандемийных показателей. Внутренний турпоток составил 1,9 миллиона человек, а количество иностранных туристов превысило 70 тысяч. Об этом сообщает ТПП Восточной Сибири со ссылкой на руководителя Агентства по туризму региона Евгению Николаеву.

Налог на туристов: отели против бюрократии

Вместе с ростом турпотока в регионе с 1 января 2025 года начал действовать туристический налог, который сразу же вызвал споры между бизнесом и государством. Глава комитета ТПП Восточной Сибири Марина Григорьева сообщила, что предложения иркутских предпринимателей по корректировке туристического налога находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Ключевая претензия — нелогичность механизма.

«Согласно положениям Налогового кодекса плательщиком туристического налога является средство размещения, то есть отель. При этом стоимость номера остается одинаковой для льготных категорий граждан и для тех, кто такой льготы не имеет. Получается, что это такой «подарок отелю», — отмечает Григорьева.

Это накладывает на гостиницы дополнительную административную нагрузку: бухгалтерии приходится обрабатывать возвраты при отказах от брони и смене категорий номеров.

Ещё одна сложность — сбор документов для подтверждения льгот. Гости не заинтересованы в их предоставлении, так как сами не получают финансовой выгоды, но отели обязаны их собирать для ФНС.

«Это необходимо для получения льготы самим отелем — и это становится проблемой отеля», — поясняет эксперт.

Кроме того, законодательство не определяет чёткий перечень подтверждающих документов и правовое основание для передачи персональных данных гостей в налоговую службу. Бизнес настаивает на урегулировании этих вопросов на федеральном уровне.

Цифры и планы: сколько принесет казне турналог

Несмотря на критику, налог уже приносит доход. За 11 месяцев 2025 года поступления в бюджеты 33 муниципалитетов составили 34,2 млн рублей (прогноз на год — 42–45 млн).

С 1 января 2026 года налог вводится в Иркутске. В 2026 году ставка равна 1% от стоимости проживания, минимальный платеж составит 100 рублей. В 2027 году ее повысят до 2%, в 2028 – 3%, 2029 – 4%. Сбор не коснется посуточной аренды и будет иметь льготы для жителей области и льготных категорий. По прогнозам мэрии, при минимальной ставке налога в 100 рублей и турпотоке 2024 года (306 тыс. человек) Иркутск получит в 2026 году от 30 до 90 млн рублей в зависимости от средней продолжительности проживания гостей.