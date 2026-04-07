В Эхирит-Булагатском районе могут построить крематорий

В Эхирит-Булагатском районе шаманы одобрили строительство крематория вблизи поселка Усть-Ордынский. Инициатива исходит от предпринимателей, но окончательное решение власти примут с учетом позиции шаманского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе Центра коренных народов Прибайкалья.

Ритуальное сожжение имеет глубокие исторические корни в бурятской культуре и является традиционной формой погребения. Сейчас в Иркутской области крематория нет, жителям приходится выезжать в Улан-Удэ.

«Проект предусматривает современные технологии: прощальный зал, колумбарий для хранения урн. Выбросы будут минимальными», — отметил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Шаманы подчеркнули, что их традиция не предписывает единственный способ погребения: допускаются захоронение в земле, кремация или ритуальное сожжение на родовых местах.

Ранее крематорий планировали построить на кладбище в Иркутском районе, но общественные слушания отменили. Это связано с решением предпринимателя, который собирается его возводить, изменить площадку.