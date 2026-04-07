Сертификаты вместо денег: как Счётная палата предлагает расселять аварийное жильё

Счётная палата России предложила правительству внедрить механизм жилищных сертификатов для расселения аварийного жилья. По мнению аудиторов, такой подход позволит гражданам приобретать новое жильё напрямую, минимизируя риски нецелевого расходования денежных компенсаций, передаёт РБК.

Инициатива возникла после проверки эффективности использования бюджетных средств в 2023–2025 годах. Аудиторы выявили, что регионы и муниципалитеты не всегда применяют наиболее экономичные механизмы расселения. На 1 декабря 2025 года 32 региона из 84 не выполнили плановые показатели, оставив нерасселёнными 726,6 тыс. кв. м аварийного фонда (14,5% от плана).

Расселение теперь проходит в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 2030 года планируется переселить 296 тыс. человек из 5,5 млн кв. м аварийного жилья, на что выделено более 540 млрд рублей.