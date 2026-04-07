Футбольный клуб «Иркутск» начал сбор пожертвований

Футбольный клуб «Иркутск» объявил о начале сбора пожертвований. В рамках соглашения между АНО ФК «Иркутск» и АНО «Юный Динамовец» партнер предоставил возможность принимать добровольные пожертвования.

«Наш клуб продолжает бороться – на поле и за его пределами. Чтобы ФК "Иркутск" продолжил жить, для сохранения профессионального спорта в Иркутской области, нам необходима ваша поддержка», – говорится в обращении к болельщикам.

Все поступившие средства обещают направить исключительно на функционирование клуба: обеспечение тренировочного процесса, выездные и домашние матчи, административные нужды.

Клуб обещает публично отчитываться о расходах. Отчеты будут предоставляться еженедельно после проведения домашней или гостевой игры.

