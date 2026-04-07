Т2 обеспечила связью первый отечественный серийный электромобиль

Мобильный оператор T2 подключил к своей сети первый отечественный серийный электромобиль Атом, разработанный на собственной платформе с нуля. Оператор интегрировал eSIM-профиль во все версии электромобилей. Это позволяет обеспечить стабильную работу цифровых пользовательских сервисов и телематических систем автомобиля. При этом информация передается по автономному каналу, что гарантирует защищенность систем.

Компания усиливает позиции в сегментах B2B и M2M и развивает партнерство с российской ИТ-компанией «КАМА» – разработчиком Атома. Для проекта T2 разработала отдельную схему передачи данных с разграничением технического и пользовательского трафика, что позволило повысить уровень защищенности и организовать использование услуг связи в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Связь оператора обеспечивает непрерывную передачу технических параметров транспортного средства: статуса батареи, электродвигателя, датчиков и других систем. В сочетании с цифровой инфраструктурой автомобиля это позволяет дистанционно обновлять программное обеспечение, отслеживать техническое состояние автомобиля и поддерживать функции безопасного вождения. Информация поступает по изолированному каналу, что исключает риски утечки или взлома извне.

«Безусловно, рынок электромобилей остается интересной растущей нишей мирового и отечественного автопрома. Ее развитие напрямую зависит от возможностей цифровизации опыта, поэтому связь занимает в этом бизнесе одну из ключевых ролей. Автомобиль начинает примерять на себя новые роли, включая функции «цифрового гаджета», где связь выступает базовой инфраструктурой для всех сервисов – от телематики до мультимедиа. В этой модели оператор становится частью продукта. Уже сегодня T2 создает кастомные решения для автопроизводителей и готова масштабировать их под задачи рынка: от проектирования архитектуры передачи данных до обеспечения высокого уровня их безопасности», – Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Т2.

«Спрос на M2M-технологии растет с каждым годом. С их помощью клиенты получают возможность отслеживать состояние оборудования, контролировать работу всех систем и управлять процессами дистанционно. Это снижает риск сбоев и повышает надежность работы устройств. Как оператору нам важно предоставлять абонентам такие современные и комплексные решения, предвосхищающие ожидания. В совокупности с широким покрытием и отличным качеством сети Т2, все это формирует положительный клиентский опыт, который со временем перерастает в безусловное доверие к бренду и готовность рекомендовать его знакомым и друзьям», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.