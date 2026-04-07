7 апреля — День рыбоохраны: кто защищает водные биоресурсы Сибири

Ежегодно 7 апреля Россия отмечает День государственных органов рыбоохраны. Сохранение водных биоресурсов важно для устойчивого развития регионов и требует совместной работы государства, бизнеса и общественных организаций. В Сибири бок о бок с государственными инспекторами работают общественные добровольцы — и Эн+ уже несколько лет поддерживает их.

С участием общественных инспекторов с августа 2023 года было пресечено более 2 000 нарушений в области охраны водных биоресурсов, из рек и озер изъято свыше 57 километров незаконных сетей и проведено 3 771 профилактическое мероприятие.

— Внештатные добровольцы - это надежные помощники государственных инспекторов. Всего в Сибири работают восемь общественных инспекторов. Компания обеспечивает их экипировкой, средствами связи, навигации и плавсредствами, — отметила директор Департамента сохранения и восстановления природного капитала Эн+ Ольга Козлова. – Это помогает не только усилить контроль за незаконной добычей рыбы и сделать отрасль прозрачнее, но и воспитать у людей ответственность за сохранение природных ресурсов.

Вместе с территориальными управлениями Росрыболовства Эн+ устанавливает информационные аншлаги на берегах крупнейших водоёмов Сибири, разъясняющие правила рыболовства. Ежегодно компания участвует во Всероссийской акции «День без сетей», в том числе на Байкале, где с 2023 года со дна поднято более 20 км брошенных орудий лова.

— Сохранить экосистемы Байкала, Ангары и Енисея — наша общая задача, — подчеркивает Ольга Козлова. — Поздравляем сотрудников Ангаро-Байкальского и Енисейского территориальных управлений Росрыболовства с профессиональным праздником! Ваша работа — залог экологической стабильности и устойчивого рыболовства в России.