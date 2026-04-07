«Черный список» застройщиков: в Иркутской области создали реестр пострадавших дольщиков ИЖС

В Иркутской области наблюдается бум индивидуального жилищного строительства (ИЖС), но за рекордными цифрами скрываются серьезные проблемы с качеством и мошенничеством. Чтобы защитить права дольщиков, власти создали специальный реестр пострадавших.

Реестр пострадавших: как вернуть деньги за недострой

Министерство строительства региона запустило реестр граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков при строительстве частных домов с использованием ипотеки. В список вносят жителей, перед которыми подрядчик не исполнил обязательства.

«Мы должны знать каждого пострадавшего в лицо... Призываю всех обращаться в министерство», — заявил министр строительства Алексей Емелюков. Прием заявлений ведется в будни с 14:00 до 17:00. Контактный телефон для записи: 8 (3952) 707-267. С формой подачи заявления можно ознакомиться здесь: https://irkobl.ru/sites/irkstroy/reestr%20postradavshih%20IJS/.

В ведомстве также напоминают о безопасности эскроу-счетов, которые уже помогли успешно сдать 380 домов из 619 начатых.

Судебный фронт: война за качество

Управляющий партнёр юридической компании «ДУГАР» и учредитель Ассоциации ИЖС Жанна Инешина отмечает резкий рост судебных исков против подрядчиков. Проблемы касаются не только долгостроев, но и низкого качества готовых домов.

«Если три года назад такие иски были единичными, то только в Иркутском районном суде к октябрю 2025 года на рассмотрении находилось уже 64 дела», — говорит эксперт. По её мнению, это связано с ростом правовой грамотности населения. Тема некачественного жилья широко обсуждается в СМИ и соцсетях, покупатели стали чаще привлекать профессиональных приёмщиков и лучше знают свои права.

«Благодаря развитию судебной практики, даже так называемого „потребительского терроризма“, некачественная застройка начнёт уходить в закат», — полагает Жанна.

Однако призвать недобросовестных строителей к ответственности удаётся не всегда. Эксперт приводит пример схемы, работавшей в Хомутово, где бригады из ближнего зарубежья строили дома под прикрытием местного риэлтора. Теперь граждане пытаются взыскать деньги с этого физлица, у которого «за душой ничего нет». Кроме того, Инешина подчёркивает, что наличие аккредитации строительной компании в банке не гарантирует безопасность: «Банковская проверка зачастую поверхностна. Необходимо самостоятельно изучать репутацию подрядчика через базу данных Федеральной службы судебных приставов», — заключает она.

Рекордный рост: цифры с подвохом

Несмотря на проблемы, статистика впечатляет. В Иркутской области ввели 1,935 млн кв. м жилья (+20%), из которых 82% пришлось на ИЖС. Строительство многоквартирных домов при этом упало на 14,5%.Однако эксперты отмечают нюанс: бурный рост сектора во многом стимулирован историей с дифференцированными тарифами на электроэнергию. Это побуждает людей регистрировать старые дома, построенные 10–20 лет назад, что искусственно раздувает статистику.