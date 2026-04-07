В России могут ужесточить требования к операторам связи

На минувшей неделе стало известно о ряде инициатив по реформированию телеком-индустрии, включая ужесточение требований к лицензированию, введение минимального размера уставного капитала операторов связи и отмену моратория на их плановые проверки. Эксперты рассказали изданию Forbes, что рынок покинут сотни, если не несколько тысяч компаний, а больше всего пострадают малые населенные пункты, где часто работает один оператор.

«Методами жесткого регулирования сильно проредят количество операторов связи в России, пострадают от этого все», – рассуждает партнер Comnews Research Леонид Коник.

Потребитель столкнется с ростом тарифов оставшихся игроков и одновременно с меньшей географической доступностью их услуг, предупреждают аналитики. Пострадают и крупные игроки, включая государственный «Ростелеком», который часто прибегает к услугам малых операторов.

«Нас лишают работы. Пострадают тысячи операторов и сотни тысяч, если не миллионы абонентов. Без интернета останется множество жителей сельской местности: крупные операторы туда просто не идут из-за отсутствия выгоды», – говорит президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин.

В небольших поселках и деревнях услуга часто держалась на энтузиазме специалистов, и сети в отдаленном месте может некому обслуживать.

Инициатива приведет к исчезновению большого числа малых операторов, полагает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В некоторых случаях альтернативы локальному игроку нет: это небольшие населенные пункты, дачи и коттеджные поселки. Провайдерам в таких локациях придется либо продаваться, либо повышать стоимость услуг, либо отключать сеть.

В Минцифры считают, что отрасли ничего не угрожает, а изменения направлены на то, чтобы услуги предлагали только надежные компании. Российский рынок телекоммуникаций сейчас насчитывает около 7700 организаций, имеющих лицензии.

«Уход ряда недобросовестных игроков не скажется на отрасли негативно и не приведет к росту тарифов», – резюмируют в ведомстве.

Ранее Минцифры предложило пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив – запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN.