Примсоцбанк запустил моментальные платёжные стикеры

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» расширил линейку бесконтактных платежных инструментов — теперь клиенты могут оформить неименной стикер для моментальных расчетов прикосновением телефона без ожидания персонализации.

Что такое платёжный стикер

Стикер — это компактное платежное средство в формате самоклеящейся наклейки с чипом. Его можно разместить на обратной стороне смартфона, планшета или другого устройства и оплачивать покупки бесконтактно, как обычной банковской картой.

Преимущества нового формата

Мгновенная выдача — стикер оформляется и активируется в отделении банка в день обращения, без ожидания изготовления именной карты;

Удобство использования — компактный формат, не требует отдельного места в кошельке;

Безопасность — поддержка технологии бесконтактной оплаты с защитой по стандарту ПС «Мир»;

Доступность — упрощённая процедура оформления без необходимости ожидания персонализации.

Для кого подойдёт стикер

Моментальные стикеры станут оптимальным решением для клиентов, которым нужен быстрый доступ к платежному инструменту: при потере основной карты, в поездках, для дополнительных расходов или как резервный способ оплаты. Чаще всего используются как альтернатива NFC, которые стали недоступны на некоторых мобильных устройствах.

Оформить моментальный стикер можно на официальном сайте по ссылке, а также в любом офисе Примсоцбанка. Подробности тарифов и условий обслуживания — на официальном сайте банка в разделе «Дебетовые карты» или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.

