В Иркутской области вдвое выросло число организаций, использующих счета эскроу в ИЖС

В Иркутской области успешно реализуются положения закона о счетах эскроу в ИЖС, сообщают в региональном минстрое. За год число организаций, использующих этот механизм, выросло с 30 до 104, а общее число зарегистрированных организаций увеличилось с 75 до 185.

Сейчас с использованием эскроу ведется строительство 239 индивидуальных жилых домов, еще 380 домов уже завершено.

«Таким образом, положения Федерального закона № 186-ФЗ в части применения введенного механизма применения счетов эскроу в ИЖС успешно реализуются в регионе», – сообщают в Министерстве строительства Иркутской области.

Напомним, что механизм счетов эскроу в ИЖС был введен федеральным законом от 22 июля 2024 года. Он защищает обе стороны сделки: средства покупателя хранятся на спецсчете до завершения строительства.