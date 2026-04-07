«Волшебный Байкал» в топ-10: на какие курорты Россия потратит 1,8 триллиона рублей

Консалтинговая компания Strategy Partners и Аналитическая служба АТОР составили рейтинг самых капиталоемких инвестиционных проектов в туризме. ТОП-10 новейших мега-курортов России потребует вложений в размере 1,7–1,8 трлн рублей. География строительства охватывает всю страну — от Калининградской области до Камчатки. Около 80,5% инвестиций (более 1,36 трлн рублей) пойдет на морские курорты, 11,8% (198,8 млрд) — на всесезонные резорты, включая Байкал, и 7,7% (130,2 млрд) — на горнолыжные центры.

Лидеры рейтинга

В первую пятерку по объему инвестиций вошли:

«Новая Анапа» (Краснодарский край): 461–560 млрд руб. «Белая дюна» (Калининградская обл.): около 416 млрд руб. «Приморск» (Приазовье): 351 млрд руб. «Золотые пески России» (Крым): 72–120 млрд руб. «Шерегеш» (Кемеровская область): более 100 млрд руб.

Проект «Волшебный Байкал»: 6-е место

Всесезонный курорт «Волшебный Байкал», который реализуется на территории Иркутской области и Бурятии, по объему инвестиций находится на шестом месте. Проект представляет собой целый пул взаимосвязанных инвестиционных проектов.

Инвестиции: Совокупный объем частных вложений превышает 90 млрд рублей.

Номерной фонд: Планируется создание более 5 600 единиц размещения.

Участники: В состав курорта входят такие знаковые проекты, как «Грин Флоу Байкал», «АМАР», «Космос Отель Байкал», «Чудо Байкал», «Молодость. Байкал» и международный курорт «Гора Бычья» и другие резидентские проекты, каждый со своей очередностью.

Статус: Проект находится в активной предстроительной фазе. Подписаны соглашения с резидентами, ведется проработка проектных решений и подготовка к строительству инфраструктуры. По данным правительства, первый отель на 150 номеров при участии корпорации «Туризм.РФ» должен появиться к концу 2026 года.

Двукратный рост

К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал». Для сравнения: в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. Таким образом, ожидается почти двукратное увеличение числа гостей за ближайшее десятилетие.

Сроки реализации

Сроки большинства инвестпроектов зависят от готовности инфраструктуры. Некоторые проекты («Завидово», «Новая Анапа», «Архыз») имеют четкие календарные ориентиры до 2030 года. Однако, как подчёркивают эксперты, основная масса инвестиций (около 1 трлн рублей) находится в предстроительной стадии без жесткой привязки к датам.