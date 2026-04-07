Финансовое приложение Сбера для детей вернулось в App Store

В App Store снова появилось приложение СберKids для детей от 6 до 14 лет. Теперь оно называется Smart Quiz. Скачивать приложение лучше по ссылкам из официальных каналов Сбера.

Приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать, подскажет пушистый ассистент СберКот. Ещё в СберKids много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности — так ребёнок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

С детской СберКартой приложение позволяет сразу применять знания на практике. В нём удобно переводить деньги на Сбер или в другие банки по СБП, оплачивать покупки по QR-коду, а ещё получать за это бонусы Спасибо. При этом родители могут контролировать расходы ребёнка с помощью лимитов.

Родитель может бесплатно оформить детскую карту в СберБанк Онлайн или любом офисе банка, а скачать СберKids на Android — в магазине приложений или на сайте банка.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxveQz8a