30% регионов не справилась с расселением аварийного жилья

Регионы и муниципалитеты в 2023–2025 годах недостаточно эффективно использовали бюджетные средства, направленные на расселение граждан из аварийного жилья, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. На 1 декабря 2025 года показатели не выполнили 32 региона, обратила внимание аудитор Наталья Трунова.

В числе отстающих – Смоленская, Белгородская, Тверская, Томская, Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Ставропольский края, Карелия, Крым, Калмыкия, ХМАО. Оставшаяся площадь аварийного жилья, которое необходимо освободить, составляет 726,6 тыс. квадратных метров, или 14,5% от планируемого.

С 2019 по 2024 год общий объем расходов на расселение составил 640,1 млрд рублей, в том числе 479,2 млрд – из федерального бюджета. По региональным адресным программам переселено 650,9 тыс. человек из 10,8 млн квадратных метров жилья.

Некоторые регионы не выполнили обязательства по софинансированию из своих бюджетов. В Забайкальском крае объем фактически направленных средств составил 5% от установленного, в Якутии – 7,1%, в ЯНАО – 7,7%. При этом меры ответственности за подобные нарушения не предусмотрены.

«В результате бездействия должностных лиц Минстроя России не был осуществлен возврат средств финансовой поддержки в размере 359,3 млн рублей субъектами, нарушившими сроки реализации региональных адресных программ», – заявили в Счетной палате.

Ранее Счетная палата предложила правительству внедрить механизм жилищных сертификатов для расселения аварийного жилья. По мнению аудиторов, такой подход позволит гражданам приобретать новое жилье напрямую, минимизируя риски нецелевого расходования денежных компенсаций.