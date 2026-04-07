VI Байкальский экологический диктант пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

Диктант будет посвящен 30-летию признания озера Байкал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и Году байкальской нерпы – символа Всероссийского общества охраны природы в 2026 году. Он объединит вопросы об уникальной ценности озера Байкал, природном и культурно-историческом наследии и традициях многонационального народа Байкальского региона.

Байкальский экологический диктант впервые прошел в 2021 году. Всего в пяти состоявшихся диктантах приняли участие свыше 40 тысяч человек из 33 регионов.

ИНК традиционно уделяет значительное внимание вопросам экологии, реализует собственные природоохранные проекты и поддерживает общественные инициативы. Компания регулярно проводит мониторинг состояния окружающей среды на территориях присутствия, организует мероприятия по лесовосстановлению и зарыблению водоемов в Сибири и Якутии. Волонтеры компании ежегодно участвуют в масштабных экоакциях и всероссийских субботниках, проводят тематические уроки и конкурсы для школьников. В 2025 году компания разработала и внедрила программу сохранения биоразнообразия, которая позволит систематизировать и повысить эффективность мер по сохранению природных экосистем.