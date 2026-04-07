Теперь предприниматели могут платить с расчётного счёта для бизнеса по Вжух и SberPay QR

Сбер запустил для индивидуальных предпринимателей сразу два новых способа оплаты с расчётного счёта — с помощью метода оплаты Вжух и SberPay QR .

Чтобы воспользоваться оплатой Вжух, достаточно обновить приложение Сбербанк Онлайн (для iPhone необходимая версия приложения от 16.13, для Android от 17.0) и дать разрешение приложению на использование Bluetooth — никаких дополнительных настроек не требуется. Оплата доступна на биометрических терминалах Сбера.

Сценарий оплаты предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает Сбербанк Онлайн, подносит смартфон к терминалу, выбирает нужный счёт и подтверждает операцию. Покупки можно совершать с любого экрана приложения, включая экран входа, даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии.

Для оплаты по SberPay QR нужно отсканировать QR-код на терминале через приложение Сбербанк Онлайн, выбрать счёт и подтвердить платёж.

«Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчётах. Многие предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни и хотели бы использовать такой же сценарий для бизнеса. Теперь это возможно. Мы дали клиентам свободу выбора: платить картой или напрямую с расчётного счёта — используя Вжух или по QR-коду», — Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

