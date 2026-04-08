Шелеховский ДК «Металлург» отметил 50-летие

Для Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ и города Шелехова это не просто дата, это целая эпоха, наполненная творчеством, яркими событиями и тысячами счастливых улыбок зрителей.

История Дворца культуры неразрывно связана с Иркутским алюминиевым заводом. Еще в 1968 году было принято решение построить для сотрудников настоящий центр притяжения, где можно будет отдыхать, творить и развиваться.

Уже в 1976-м двери Дворца культуры открылись для первых гостей. И сейчас «Металлург» является сердцем творческой жизни завода и города Шелехова.

Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода:

– Мы постоянно инвестируем в развитие ДК «Металлург». Ежегодно ИркАЗ направляет на содержание дворца более 46 миллионов рублей. Кроме того завод выделяет средства на ремонт и приобретение нового оборудования. Благодаря этим инвестициям наш ДК остается современным, уютным и готовым принимать гостей на самом высоком уровне.

Сегодня здесь кипит жизнь: каждый год проходит более 300 мероприятий, а в 13 творческих коллективах занимаются люди от 3 до 80 лет. Это место, где встречаются поколения и рождаются звезды, где люди любого возраста могут найти себе занятие по душе – от малышей до ветеранов.

Деятельность Дворца культуры «Металлург» – это часть социальной политики РУСАЛа, где главный принцип – забота о людях и жителях городов ответственности. Ее основу заложил много лет назад основатель компании Олег Дерипаска.