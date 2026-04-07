Дефицит разгоняет цены на медь и алюминий

По оценке компании Kept, алюминий в текущем году может подорожать на 16–25%, до $3050–3300 за тонну, а медь — до $12–13 тыс. за тонну. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, восходящий тренд в этих металлах сформировался в 2025 году и сейчас получает дополнительное ускорение.

«Основная причина роста цен на промышленные металлы заключается в сокращении объемов предложения на фоне устойчивого спроса», — отмечает эксперт. По его словам, ограничение выпуска алюминия объясняется высокой энергоемкостью производства при дорогой электроэнергии, а на рынок меди влияют проблемы с запуском новых проектов и снижение качества руд.

Чернов обращает внимание, что спрос растет быстрее ожиданий. «Электрификация, развитие ВИЭ, расширение сетевой инфраструктуры и рост производства электромобилей формируют устойчивый структурный дефицит», — поясняет аналитик. Он добавляет, что Китай по-прежнему остается ключевым драйвером потребления, но спрос активно растет и в других регионах.

По мнению эксперта, отдельную роль играет геополитика. «Нарушение логистических цепочек и рост стоимости перевозок повышают себестоимость поставок и усиливают ценовое давление», — уточняет Чернов. На этом фоне, по его словам, металлы все чаще рассматриваются инвесторами как ставка на долгосрочный инфраструктурный цикл.

Аналитик указывает, что рост цен на алюминий и медь ведет к удорожанию строительства, энергетики и промышленности, напрямую воздействуя на мировую экономику. «Это ускоряет глобальную инфляцию и вынуждает компании пересматривать инвестиционные планы», — подчеркивает Чернов. Он отмечает, что в то же время высокие цены стимулируют запуск новых добычных проектов, но этот эффект проявляется с лагом в несколько лет.

«Для России ситуация в целом позитивна, так как страна остается одним из крупнейших производителей алюминия, и рост мировых цен на этот металл напрямую поддерживает экспортную выручку металлургических компаний», — говорит эксперт. По его мнению, на уровне рынка это означает улучшение финансовых результатов компаний сектора и потенциальную переоценку стоимости их акций.

«Наш базовый прогноз предполагает цену на алюминий в 2026 году в диапазоне $3000–3300 за тонну, а медь — в пределах $11,5–13 тыс. с учетом дефицита и устойчивого спроса со стороны энергетики и инфраструктуры», — сообщает Чернов. Аналитик уточняет, что при замедлении роста мировой экономики алюминий может откатиться к $2700–2900, а медь — к $10–11 тыс. за тонну. «При этом в случае усиления геополитических рисков и перебоев в поставках рынок способен быстро протестировать уровни выше $3300 по алюминию и $13 тыс. по меди в текущем или следующем квартале», — заключает Владимир Чернов.