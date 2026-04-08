«До 15% выручки под угрозой»: как иркутский бизнес выживает в условиях блокировки Телеграма

Замедление и возможная блокировка мессенджеров — это не просто неудобство, а прямой финансовый удар. Предприниматели теряют привычные каналы связи с клиентами. Эксперт из Иркутска рассказала корреспонденту СИА, как бизнес адаптируется к новым реалиям и почему теперь нельзя полагаться только на один способ связи.

«Потери сложно оценить, но они есть»

Мария Победаш, генеральный директор Ассоциации «Байкальская Виза», в которую входят 4 отеля, 10 ресторанов, 2 теплохода, подчёркивает, что в сфере гостеприимства коммуникация — это основа бизнеса.

«В нашем бизнесе коммуникация с гостем — это не вспомогательная функция, а практически основа выручки. Через неё мы формируем лояльность, обеспечиваем возвратность, рассказываем о мероприятиях и новинках. По сути, качество и скорость коммуникации напрямую влияют на выживаемость бизнеса», — поясняет Мария Победаш.

По её словам, первое, что ломается при ограничениях, — это именно связь с клиентом. Исторически выстроенная многоканальная система (соцсети, мессенджеры, звонки) создаёт удобство для клиента, но одновременно создаёт зависимость от стабильности каждого канала. Когда один канал выпадает, начинаются проволочки: где-то не успели ответить, где-то не донесли информацию, где-то потеряли контакт.

Несмотря на наличие альтернатив, избежать потерь не удалось. Оценить ущерб в абсолютных цифрах сложно, однако, по ощущениям эксперта, до 15% выручки завязано на каналах, которые сейчас работают нестабильно. Это не одномоментный провал, а накопительный эффект: снижение скорости реакции и потери части трафика ведёт к недополученной прибыли.

«Нагрузка на бизнес возросла, но устойчивость сейчас важнее»

Тем не менее компания справляется с вызовами за счёт диверсификации. Чтобы сохранить устойчивость, приходится жертвовать удобством.

«Да, это увеличивает нагрузку на бизнес, но сейчас устойчивость важнее удобства», — признаёт Мария Победаш.

Бизнес усиливает альтернативные каналы: собственные площадки, e-mail, доступные соцсети и даже СМС. Параллельно идёт перестройка внутренних процессов, чтобы команда быстрее реагировала при переключении между каналами.

«Многоканальность — это не про удобство, а про безопасность бизнеса»

Подводя итог, эксперт делает важный вывод для всего рынка. Главный урок текущей ситуации — нельзя опираться на один канал связи.

«Многоканальность — это не про удобство, а про безопасность бизнеса. Выиграют те, кто сможет быстро перераспределять трафик и удерживать контакт с клиентом вне зависимости от внешних ограничений», — резюмирует Мария Победаш.