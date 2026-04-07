Иркутская область вошла в топ-10 регионов по турпотоку за январь-февраль 2026 года

Иркутская область вошла в десятку лидеров по числу туристических поездок по итогам января и февраля 2026 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В регион совершено 214 тысяч поездок. Всего за два месяца число турпоездок по стране достигло 12 миллионов.

В топ-10 также вошли Москва (2 млн поездок), Краснодарский край (1,1 млн), Московская область (967 тысяч), Санкт-Петербург (956 тысяч), Татарстан (435 тысяч), Свердловская область (303 тысяч), Крым (257 тысяч), Тюменская область (250 тысяч) и Ростовская область (237 тысяч).

– За январь – февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 млн. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее популярными регионами традиционно стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. По сравнению с январем, в топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы – Тюменская и Иркутская области, – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал». Для сравнения: в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. Таким образом, ожидается почти двукратное увеличение числа гостей за ближайшее десятилетие.