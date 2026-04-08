Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном при условии открытия Ормузского пролив

Президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное двустороннее прекращение огня с Ираном, о чём сообщил в социальной сети Truth Social. Такое решение он принял после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск Пакистана Асимом Муниром, передаёт РБК.

«Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели», — написал Трамп.

Президент подчеркнул, что все военные задачи США уже «перевыполнены», и что Соединённые Штаты значительно продвинулись в достижении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и на Ближнем Востоке.

По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое «является приемлемой основой для переговоров», а двухнедельное перемирие необходимо для окончательного согласования мирного соглашения.

«От имени Соединённых Штатов Америки и стран Ближнего Востока для меня большая честь заявить, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению», — заключил Трамп.

На это фоне котировки нефти рухнули на 14% до $93 за баррель.

1 апреля Трамп уже заявлял о скором окончании войны с Ираном. По его словам, ключевые цели достигнуты: в стране сменился режим, а ядерная программа остановлена. «Мы будем продолжать еще две или три недели. [Потом] Мы уйдем, потому что у нас нет причин этим заниматься», — сообщил Трамп, подчеркнув, что США не ставили целью смену власти, но приветствуют этот результат. Он также добавил, что США полностью отстраняются от ситуации с Ормузским проливом, предоставляя другим странам возможность самостоятельно обеспечивать безопасность поставок энергоресурсов.