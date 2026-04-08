Нефть Brent рухнула на 15% на фоне перемирия

Цена нефти марки Brent обвалилась на 15,75%, опустившись до отметки $93,3 за баррель. Катализатором падения стали новости о достижении временного перемирия в конфликте на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Ключевым условием перемирия является открытие Ираном Ормузского пролива для судоходства.

«Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели», — написал Трамп.

Стоит отметить, что еще недавно риторика была куда жестче. 5 апреля Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив уничтожением энергетической и транспортной инфраструктуры, если пролив не будет открыт до 7 апреля. Падение цен подтверждает, что рынок остро реагирует на геополитические риски: угроза перебоев с поставками толкала котировки вверх, а новости о мире — вниз.


