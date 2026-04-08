«Налоги на автопилоте»: почему 6 тысяч предпринимателей в Приангарье выбрали автоУСН

С момента запуска в регионе автоматизированной упрощённой системы налогообложения (автоУСН) ей воспользовались уже свыше 6 тысяч представителей бизнеса, сообщает ФНС. Популярность режима объясняется его главным преимуществом: предпринимателям больше не нужно тратить время на расчёты и бумажную волокиту.
Система работает в автоматическом режиме. Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе данных, поступающих от банков и контрольно-кассовой техники.
Кто может перейти на автоУСН?
- Применять новый режим могут малый бизнес и ИП, которые соответствуют следующим критериям:
- Сотрудники: не более 5 человек.
- Доход: до 60 млн рублей в год.
- Основные средства: остаточная стоимость до 150 млн рублей.
- Банк: счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.
- Зарплата: выплачивается только в безналичной форме.
- Другие режимы: нельзя совмещать с иными спецрежимами.
Ставки и сроки
Налоговые ставки установлены на федеральном уровне:
- 8% — если облагаются только доходы.
- 20% — если облагаются «доходы минус расходы».
- Минимальный налог — 3% от дохода (для режима «доходы минус расходы»).
Расчёт налога происходит ежемесячно до 15-го числа, а оплатить его нужно до 25-го числа. Вся информация отображается в личном кабинете налогоплательщика.