США и Иран договорились о перемирии: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, цены на нефть обвалились на 13-17%, Экипаж миссии Artemis II в ночь на 7 апреля облетел вокруг Луны. Подробнее – в обзоре СИА.

Перемирие США и Израиля с Ираном

8 апреля 2026 года США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Израиль также присоединился к перемирию и приостановил удары по Ирану на период переговоров.

Иран согласился немедленно и безопасно открыть Ормузский пролив для судоходства. Пролив будет открыт в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны. Перемирие будет двусторонним и продлится две недели.

После заявления цены на нефть обвалились на 13-17%. Brent опустился ниже 92 долларов за баррель.

Паводки в Дагестане

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля. Она затронет реки Джумрут и Самур – там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. Также коснется это прибрежных городов.

Напомним, что только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. Из-за разгула стихии 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Есть пострадавшие и погибшие.

Обратная сторона Луны

Экипаж миссии Artemis II в ночь на 7 апреля облетел вокруг Луны и теперь возвращается на Землю. Корабль «Ореон» отдалился на 406,7 тыс. км, установив рекорд дальности полета человека от Земли.

В десятке лучших

Иркутская область вошла в топ-10 регионов по турпотоку за январь-февраль 2026 года. В регион совершено 214 тыс. поездок. Всего за два месяца число турпоездок по стране достигло 12 миллионов.

В топ-10 также вошли Москва (2 млн поездок), Краснодарский край (1,1 млн), Московская область (967 тысяч), Санкт-Петербург (956 тысяч), Татарстан (435 тысяч), Свердловская область (303 тысяч), Крым (257 тысяч), Тюменская область (250 тысяч) и Ростовская область (237 тысяч).

«Иркутскавтотранс» модернизируют

В течение года на предприятии был проведен комплексный ремонт склада. Пару месяцев назад приобретены две единицы вспомогательной техники: тягач «Урал», используемый для перемещения автобусов на базу при поломке или аварии, и складской погрузчик для перевозки тяжелых грузов. Помимо закупки оборудования в здании провели ремонт и установили новые ворота с электроприводом. Движение внутри бокса регулируется световой сигнализацией, что исключает ошибки водителей и столкновения.