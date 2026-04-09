Умная недвижимость. Как цифровые решения помогают девелоперам и покупателям новостроек

Иркутские девелоперы продолжают выводить на рынок новые проекты. Уровень ЖК растет год от года: застройщики всё чаще идут по пути цифровизации, а умные решения становятся нормой, а не роскошью. Какие цифровые продукты повышают привлекательность современного жилья? Почему для девелоперов цифровизация – это оправданная инвестиция? И какие преимущества получают покупатели умной недвижимости? Поговорили о трендах рынка с экспертом – директором МТС в Иркутской области Константином Зиминым.

Константин Зимин. Фото из архива компании

Застройщики выбирают «цифру»

Спрос рынка недвижимости на цифровизацию, по словам Константина Зимина, растет с каждым годом. Умные технологии уже внедрили десятки жилых комплексов по всей стране.

«Доля новостроек с умными элементами по данным МТС уже приблизилась к 10%, прогнозируется рост до 27%, – комментирует наш собеседник. – Скажем, количество застройщиков, обратившихся к нам с запросом на цифровизацию ЖК, за последние три года выросло кратно. Девелоперы, как правило, приходят на этапе разработки проекта или в процессе строительства – чтобы совместно выбрать и внедрить оптимальные инструменты: видеонаблюдение, систему контроля и управления доступом (СКУД), телеметрию и другие сервисы».

По словам Константина, в основе цифровой трансформации рынка недвижимости лежит технология интернета вещей, а также развитие искусственного интеллекта. Новые технологии позволяют создать по-настоящему умный дом – причем не в отдельно взятой квартире, а в масштабах всего жилого комплекса.

Запросы у застройщиков могут быть разными. В эконом-сегменте, например, востребованы мобильные приложения, умные системы доступа и системы видеонаблюдения в режиме реального времени. В комфорт-классе популярны умные домофоны, функционал просмотра территории, сервис взаимодействия с жителями. Девелоперы, работающие в бизнес-сегменте, интересуются созданием полноценных цифровых сценариев, когда и на придомовой территории, и в квартирах оцифровано практически всё.

«Внедрение цифровых решений требует дополнительных вложений от застройщика – по нашим расчетам, около 3%. Но это оправданная инвестиция: квартиры в таких домах могут стоить на 10-15% дороже, – подчеркивает Константин. – При этом спрос на такое предложение высок, более 75% покупателей недвижимости интересуются квартирами именно в умных зданиях. Ведь цифровая недвижимость – это не только принципиально другой уровень комфорта и безопасности, но и возможность снизить последующие затраты на обслуживание жилья и ресурсы: электричество, воду, тепло».

Управлять – по-новому

Цифровизация жилого дома на этапе строительства – лишь первый шаг. Важно, чтобы недвижимость и функционировала по-умному. Управляющие компании также активно используют современные технологии и возможности. Например, программы автоматизации для работы с клиентами позволяют формировать заявки об авариях, организовать работу контактного центра, регламентные работы, контролировать исполнение заявок и обращений жителей. Все это упрощает работу УК и значительно повышает лояльность жителей.

«Жильцам новостроек нравятся возможности, которые дают цифровые системы дома: управление домофонами и видеонаблюдением со своего смартфона через приложение, проезд во двор или на парковку по распознаванию номера автомобиля, автоматическая передача показаний счетчиков.

Подобное приложение для работы с инфраструктуры умной недвижимости (IP-видеокамеры, IP-домофоны, считыватели СКУД, умные замки, интеллектуальные приборы учета, датчики мониторинга состояния инженерных систем и т.д.) есть и у МТС. «Важна для жителей новостроек и возможность создать комьюнити внутри жилого комплекса – быть, благодаря приложению, на связи и с УК, и с соседями», – добавляет Константин.

Константин Зимин уверен: спрос на умную недвижимость будет только расти. В ближайшие годы, по словам эксперта, можно ожидать стандартизации технологий и появления новых сервисов. «Сегодня цифровая инфраструктура становится не просто приятным бонусом для покупателей новостроек, а необходимым атрибутом качественного современного жилья. Это уже не роскошь, а норма», – резюмирует эксперт.

Конкурентное преимущество

Цифровизация жилого комплекса может стать конкурентным преимуществом и повысить привлекательность проекта для покупателей. Например, эко-хаус «Пастораль» во Владивостоке после внедрения цифровой экосистемы от МТС стал первым в рейтинге малоэтажных жилых комплексов по потребительским качествам в Приморском крае (Единый реестр застройщиков, август 2022), а также получил диплом от Единого ресурса застройщиков РФ, как «Умный Дом класса Е».