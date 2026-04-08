«Тотальный диктант» напишут на Иркутской ГЭС

18 апреля по всему миру уже в 23-й раз пройдет «Тотальный диктант» – ежегодная акция, направленная на популяризацию грамотности и русского языка.

Любой желающий сможет написать диктант на входящих в периметр холдинга Эн+ ГЭС: Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Красноярской. Всем написавшим диктант на «отлично», Эн+ подарит книги автора текста в 2026 году, лауреата премии «Большая книга», Алексея Варламова.

«Совсем скоро гидроэлектростанции станут открытыми площадками в рамках акции, где кроме проверки знаний по русскому языку, для всех желающих после диктанта пройдет экскурсия по гидроэлектростанциям, где участники смогут увидеть, как вырабатывается энергия, и как работают всем известные производственные объекты», – говорят в пресс-службе Эн+.