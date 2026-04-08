Названы специалисты, которым в Иркутской области готовы платить выше рынка

Иркутская область заняла третье место среди регионов Сибири по уровню предлагаемой заработной платы в первом квартале 2026 года, показав рост на 17% по сравнению с прошлым годом. Медиана зарплатных предложений в регионе составила 84,9 тыс. рублей, сообщают аналитики hh.ru.

Лидером по зарплатам в Сибири стала Республика Тыва с медианой 89,7 тыс. рублей, на втором месте – Красноярский край (86,3 тыс. рублей). Замыкают десятку Новосибирская область (81,1 тыс. рублей), Республика Алтай (76,2 тыс.), Хакасия (74,8 тыс.), Омская область (71,7 тыс.), Кемеровская область (70,9 тыс.), Алтайский край (64 тыс.) и Томская область (63,1 тыс. рубля).

Рост зарплатных предложений произошел во всех регионах Сибири, но оказался неравномерным.

Самая заметная динамика зафиксирована в малых регионах, где вахтовые вакансии дают значительный эффект: в Республике Алтай рост составил 23 процента, в Хакасии – 20%, в Тыве – 19%. При этом крупнейшими рынками труда остаются Новосибирская область (23% вакансий), Красноярский край (20%) и Иркутская область (15%).

Наиболее высокие зарплаты в Иркутской области работодатели готовы платить топ-менеджерам, ИТ-специалистам и квалифицированным рабочим.

Лидером среди «дорогих» профессий стали сварщики с медианой зарплатного предложения 294,4 тыс. рублей. В топ-10 также вошли руководители отдела логистики (250 тыс. рублей), руководители строительных проектов (240 тыс.), коммерческие директора (225 тыс.), геологи (223,3 тыс.), машинисты (200,9 тыс.), сетевые инженеры, геодезисты, генеральные и исполнительные директора (по 200 тыс. рублей).

На начало 2026 года в Иркутской области заработную плату от 100 тыс. рублей и выше предлагают специалистам 59 профессий. Рост зарплат в регионе на 17% отражает общую тенденцию увеличения доходов в условиях дефицита кадров, особенно в высококвалифицированных и рабочих специальностях.