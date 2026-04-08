В Ангарске объявили аукцион на подготовку мусоросортировочного комплекса за 159,4 млн рублей

В Ангарске объявлен аукцион на проведение подготовительных работ для создания современного мусоросортировочного комплекса с системой мембранного компостирования биоразлагаемых отходов, сообщает портал RosTender.info.

Начальная максимальная цена контракта составляет 159,4 млн рублей.

Заявки от подрядчиков принимаются до 13 апреля 2026 года. Победитель тендера должен завершить все подготовительные работы к 31 июля 2026 года. Проект станет важным шагом для региона в решении проблемы обращения с отходами.