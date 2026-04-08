Вскрытие рек в Иркутской области ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним

Вскрытие рек Иркутской области ото льда весной 2026 года ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним, сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии. На реках Уда и Бирюса ледоход начнется раньше нормы на 5–7 дней. Вскрытие левобережных притоков Ангары ожидается с 13 по 27 апреля.

При вскрытии рек Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Чуя, Непа, Тутура, Илга возможно образование опасных заторов льда, резкое повышение уровня воды и затопление пониженных прибрежных территорий. В бассейнах Лены, Киренги и Бирюсы существует вероятность достижения отметок неблагоприятного гидрологического явления.

В зону возможного подтопления в весенний период могут попасть 95 населенных пунктов с численностью более 18 тысяч человек. Наибольшее беспокойство вызывают Катангский, Киренский и Казачинско-Ленский районы, где паводки происходят ежегодно.

Утвержден состав межведомственных оперативных групп для работы на территориях всех паводкоопасных муниципалитетов. Они начнут работу за 5–7 дней до вскрытия рек. Даны поручения по подготовке сил и средств, оповещению и эвакуации населения.

Первый заместитель губернатора Роман Колесов сообщил, что пик паводка в южных территориях региона пройден. Сейчас внимание переключается на западную, верхнеленскую и северную части Приангарья. Ранее из-за подтопления талыми водами в Иркутске коммунальные службы устраняли заторы в ливневой канализации.