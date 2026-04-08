Цена российской нефти достигла максимума за 13 лет

Российская нефть Urals на фоне конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива вышла на максимум за 13 лет. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, стоимость Brent 7 апреля держалась вблизи $111 за баррель.

«Сам рынок жил в ожидании дедлайна, который Дональд Трамп назначил Ирану на 7 апреля 20:00 по восточному времени США», — поясняет эксперт. По его словам, через Ормуз обычно проходит около 20% мировых поставок нефти, поэтому любая угроза новой эскалации военного конфликта в регионе сразу разгоняет премию за риск.

Чернов обращает внимание, что рост Urals сейчас связан не только с общей паникой на рынке, но и с реальным дефицитом доступных баррелей для Азии. «СМИ еще в марте писали, что российская нефть уже продавалась в Индии с премией $4–5 к Brent, а также резко выросла стоимость фрахта», — напоминает аналитик.

Эксперт указывает, что дополнительно цену поддержало решение Saudi Aramco поднять майскую цену Arab Light для Азии до рекордной премии $19,50 к Oman/Dubai. «Это значит, что для азиатских НПЗ российская нефть стала не просто допустимой заменой, а одной из самых востребованных альтернатив ближневосточным сортам черного золота», — подчеркивает Чернов.

По мнению аналитика, если после истечения дедлайна сегодня ночью начнутся новые массированные удары по Ирану, а затем конфликт перейдет в затяжную фазу с риском наземной операции, то стоимость Urals может вырасти в район $115 за баррель, а в моменте уходить и выше. «В этом сценарии рынок будет закладывать уже не краткий всплеск страха, а риск долгого выпадения части поставок из Персидского залива», — поясняет Чернов.

Аналитик также рассматривает альтернативный сценарий. «Если же стороны все-таки выйдут на сделку и движение через Ормуз начнет восстанавливаться, премия за риск начнет очень быстро сдуваться», — говорит эксперт. По его прогнозу, тогда Urals сначала может откатиться в зону $95–105, а затем при устойчивой деэскалации военного конфликта вернуться к $70–80 за баррель.

Чернов подчеркивает, что для российского бюджета такой скачок цены сейчас особенно важен. «Законом о бюджете на 2026 год дефицит запланирован на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП, а уже по итогам января-февраля Минфин оценил его в 3,449 трлн руб.», — приводит данные эксперт. По его информации, нефтегазовые доходы за этот период составили 826 млрд руб., что на 47,1% меньше г/г. «Объем ФНБ на 1 апреля Минфин оценил в 13,41 трлн руб., или 5,7% прогнозного ВВП», — уточняет аналитик.

«Поэтому сохранение цены Urals выше $110 даже на несколько недель может заметно поддержать нефтегазовые поступления во втором квартале и временно ослабить давление на бюджет», — считает Чернов. Он предупреждает, что если сделка по Ирану будет достигнута и нефть быстро уйдет ниже $100, этот эффект окажется коротким, а тема дефицита снова вернется в центр внимания уже к лету текущего года.