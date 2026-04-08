ЕвроТранс допустил технический дефолт по выплате купона облигаций

Стоимость акций ЕвроТранса оказалась под сильным давлением после того, как компания допустила технический дефолт по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по данным Национального расчетного депозитария (НРД), к нему поступило лишь 2,33 руб. на облигацию 6 апреля и еще 1,54 руб. 7 апреля.

«Обязательство исполнено ненадлежащим образом и не в срок», — отмечает эксперт. По его словам, на этом фоне котировки ЕвроТранса в моменте падали до 106,7 руб.

Чернов подчеркивает, что для рынка это уже не частная техническая ошибка, а серьезный удар по доверию. «В январе компания сообщала о предварительной выручке выше 250 млрд руб., EBITDA выше 24 млрд руб. и долговой нагрузке ниже 2,4x EBITDA», — напоминает аналитик. Он добавляет, что теперь инвесторы будут смотреть не на обещанные показатели, а на качество платежной дисциплины и доступ к новому долгу.

По мнению эксперта, в отношении дивиденда компании ясности тоже пока нет. «Если ориентироваться на прошлогодний график, решение по финальным дивидендам действительно должно появиться в ближайшие недели», — говорит Чернов. Он уточняет, что в 2025-м рекомендация по выплатам за 2024 год вышла 22 мая, а годовое собрание прошло 27 июня. «Но дивидендной политикой предусмотрен отказ от распределения прибыли, если это может повлечь за собой неисполнение долговых обязательств», — подчеркивает аналитик.

Аналитик отмечает, что при таргете в 132 руб. формальный потенциал роста у акций ЕвроТранса сохраняется. «Но после такого сигнала не считаем обоснованным держать их только ради дивиденда», — заявляет Чернов. По его словам, до полного урегулирования ситуации по купону и появления официальной позиции по выплатам базовый вывод сейчас скорее в пользу сокращения позиции или выхода из бумаги.

«Мы поставили нашу рекомендацию по акциям на пересмотр», — сообщает эксперт. Он добавляет, что вернуться к ней можно будет после прояснения ситуации с выплатами по купонам и восстановления доверия к эмитенту.

